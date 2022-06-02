РИАМО - 2 июн. Более 70 тыс. школьников Москвы зарегистрировались на сдачу единого госэкзамена по математике профильного или базового уровня. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки столицы.

Этот экзамен является обязательным для выпускников 11 классов. На оба уровня зарегистрировалось примерно одинаковое количество участников.

«В ЕГЭ по математике профильного уровня 2 июня планируют принять участие более 35 тыс. человек, из них более 34 тыс. – нынешние одиннадцатиклассники. Будет задействовано 200 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных организаций. Сам экзамен продлится 3 часа 55 минут», – сказала руководитель регионального центра обработки информации города Москвы Оксана Карклина.

На ЕГЭ по математике базового уровня 3 июня зарегистрировано более 35 тыс. участников. Из них около 34 тыс. – выпускники текущего года. Это испытание проходят те школьники, которые намерены поступать в гуманитарные вузы.

Успешная сдача 2 обязательных экзаменов: по русскому языку и математике – базового или профильного уровней – является условием получения аттестата о среднем общем образовании.

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