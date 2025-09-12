Лукашенко заявил о готовности Москвы принять предложения США по Украине

Лукашенко: Россия готова к сделке с США по Украине

По его словам, Россия готова заключить сделку на основе предложений, ранее озвученных США, однако окончательное решение теперь зависит от позиции Европейского союза и Владимира Зеленского.

«То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это. Мы уже не единожды с президентом России (Владимиром Путиным) обсуждали этот вопрос», — подчеркнул Лукашенко.

При этом он выразил скепсис относительно веры европейских лидеров и Зеленского в победу Украины: «Они считают, что Украина сможет выиграть конфликт, но этого никогда не будет».

3 сентября Путин призвал Зеленского приехать в Москву для переговоров, если украинская сторона готова к диалогу. Российский лидер отметил, что никогда не исключал возможности такой встречи, но усомнился в ее целесообразности без четких договоренностей.