Лукашенко заявил о готовности Москвы принять предложения США по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 сентября сделал заявление о возможном мирном урегулировании конфликта на Украине, сообщает газета «Известия».
По его словам, Россия готова заключить сделку на основе предложений, ранее озвученных США, однако окончательное решение теперь зависит от позиции Европейского союза и Владимира Зеленского.
«То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это. Мы уже не единожды с президентом России (Владимиром Путиным) обсуждали этот вопрос», — подчеркнул Лукашенко.
При этом он выразил скепсис относительно веры европейских лидеров и Зеленского в победу Украины: «Они считают, что Украина сможет выиграть конфликт, но этого никогда не будет».
3 сентября Путин призвал Зеленского приехать в Москву для переговоров, если украинская сторона готова к диалогу. Российский лидер отметил, что никогда не исключал возможности такой встречи, но усомнился в ее целесообразности без четких договоренностей.