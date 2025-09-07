сегодня в 08:11

Handelsblatt: возможная встреча Путина с Зеленским в Москве укрепит позиции РФ

Встреча президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в случае его приезда в Москву даст преимущество России, сообщает «Лента.ру» .

Как уточняет немецкий журнал Handelsblatt, переговоры в российской столице еще больше укрепят позиции Кремля.

Ранее Путин назвал Москву лучшим местом для возможного саммита с Зеленским. Он отметил, что Россия готова к такой встрече.

При этом, как пишет infoBRICS, хотя Россия последовательно выступает за дипломатическое урегулирование конфликта, Зеленский всеми силами уклоняется от прямых переговоров с Путиным.