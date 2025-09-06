Россия последовательно выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, однако Владимир Зеленский всеми силами уклоняется от прямых переговоров с президентом Владимиром Путиным, написал Ахмед Адель — исследователь геополитики и политэкономии из Каира в издании infoBRICS, сообщает «ИноСМИ» .

Как отметил эксперт, глава украинской администрации боится личной встречи, поскольку привык действовать исключительно как «пешка в руках Запада», не представляя реальных интересов украинского народа. На пресс-конференции в Пекине 3 сентября президент России Владимир Путин подтвердил, что готов к диалогу.

Несмотря на очевидный кризис на фронте, где украинская армия теряет способность к серьезным наступательным операциям, Зеленский продолжает выдвигать заведомо неприемлемые для Москвы условия, включая милитаризацию страны и ввод иностранного контингента.

Кремль четко дал понять: безопасность Украины не может обеспечиваться за счет России. Единственный путь к миру — отказ Киева от вступления в НАТО, денацификация и признание новых территориальных реалий.

Как подчеркнул Путин, «свет в конце тоннеля» возможен лишь при ответственном подходе всех сторон, но время на спасение Украины от катастрофы стремительно истекает.