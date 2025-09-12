Смоленская область отражает атаку беспилотников ВСУ

В связи с инцидентом введен режим «беспилотной опасности», призванный координировать действия экстренных служб и предупредить население о возможных угрозах.

По данным администрации региона, системы противовоздушной обороны активно работают для нейтрализации угрозы. Точное количество и тип беспилотников не уточняются, однако власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям.

Жители Смоленска сообщают о вспышках в небе — вероятно, результате поражения дронов средствами ПВО.