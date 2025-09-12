Смоленская область отражает атаку беспилотников ВСУ
Системы ПВО работают над Смоленской областью
Губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил атаку беспилотных летательных аппаратов на регион.
В связи с инцидентом введен режим «беспилотной опасности», призванный координировать действия экстренных служб и предупредить население о возможных угрозах.
По данным администрации региона, системы противовоздушной обороны активно работают для нейтрализации угрозы. Точное количество и тип беспилотников не уточняются, однако власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям.
Жители Смоленска сообщают о вспышках в небе — вероятно, результате поражения дронов средствами ПВО.