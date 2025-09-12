Президент США пообещал разобраться с «чокнутыми леваками»

Трамп заявил о прогрессе в расследовании убийства Кирка

Президент сообщил, что следствие достигло «значительного прогресса» в идентификации исполнителей и установлении мотивов преступления, которое он назвал политически мотивированным актом насилия. Глава Белого дома пообещал обнародовать ключевые детали в ближайшее время.

«Нам известны определенные данные о мотивах этого чудовищного убийства, и мы поделимся ими, когда наступит подходящий момент», — заявил Трамп.

Он также пообещал жестко противостоять «чокнутым левакам», которые, по его словам, разжигают ненависть в стране.

Ранее директор ФБР Кэш Патель вылетел в Юту для личного контроля над расследованием убийства.