Кэш Патель вылетел в Юту для расследования убийства Кирка

Директор ФБР Кэш Патель и его заместитель Дэн Бонджино срочно вылетают в Юту для личного руководства расследованием убийства лидера консервативной молодежи Чарли Кирка, сообщает газета «Известия» .

Этот шаг, по данным The New York Times, демонстрирует исключительную важность дела, которое раскололо американское общество и поставило под вопрос эффективность работы федеральных спецслужб.

Параллельно вице-президент США Джей Ди Вэнс уже прибыл в Солт-Лейк-Сити, где встретился с семьей и близкими Кирка. По данным источников, Вэнс не только выразил соболезнования, но и координирует перевозку тела погибшего в его родной город Финикс (Аризона), где пройдет церемония прощания.

Убийство Кирка произошло три дня назад во время митинга консервативных активистов. Несмотря на задержание первоначального подозреваемого, его пришлось отпустить из-за отсутствия доказательств. По последним данным, исполнитель мог использовать снайперскую винтовку с дальней дистанции, что объясняет сложности в поисках.