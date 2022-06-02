РИАМО - 2 июн. Введена в эксплуатацию новая служебная ветка, соединяющая электродепо «Замоскворецкое» с Большой кольцевой линией столичной подземки. При проведении работ переустроили веер служебных путей электродепо, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Подготовка к полноценному запуску Большой кольцевой линии продолжается, метростроители выходят на завершающий этап. В частности, введена в эксплуатацию соединительная ветка для связи БКЛ с электродепо «Замоскворецкое», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что соединительная ветвь, состоящая из 2 перегонных тоннелей диаметром 6 м, позволит заметно повысить интенсивность движения по Большому кольцу.

«Построенные перегоны включают в себя современные инженерные сооружения, в том числе водоотливную установку для осушения тоннелей от грунтовых вод, а также тяговую подстанцию, которая обеспечит бесперебойное движение поездов БКЛ», – добавил Бочкарев.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что при проведении работ переустроили веер служебных путей электродепо «Замоскворецкое». Там врезали дополнительные стрелочные переводы, проложили новые пути, переустроили контактный рельс.

«Качество работ при строительстве новых станций и других объектов метрополитена находится под особым контролем, который осуществляют инспекторы совместно с сотрудниками подведомственного центра экспертиз и исследований (ГБУ «ЦЭИИС»)», – уточнил Войстратенко.

Он добавил, что во время выездных проверок специалисты осматривают объекты, запрашивают техническую документацию, проводят испытания возведенных конструкций и применяемых стройматериалов.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщал, что завершить строительство Большого кольца метро планируется в текущем году. БКЛ разгрузит действующие радиальные линии, а также позволит развивать новые транспортные направления.

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