Международный вокальный фестиваль провели в Волоколамске

22 июня в Центре культуры и творчества «Родники» впервые состоялся фестиваль «Любимый город может спать спокойно», объединивший десятки талантливых вокалистов из России и других стран. Своими выступлениями порадовали конкурсанты из Сербии, Болгарии, Китая и Туркменистана, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и очень приятно, что местом его проведения стал именно наш город воинской славы Волоколамск», — отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Среди почётных гостей фестиваля были заслуженные артисты России, актёры театра и кино, поэты, режиссёры. Они приняли участие в церемонии награждения победителей и призёров. На гала-концерте присутствовал Народный артист, один из самых любимых в стране, Ильин Владимир Адольфович.

Гран-при фестиваля завоевала Оксана Завражина из города воинской доблести Серпухова. Она блестяще исполнила старинную русскую песню «Я любила сокола».

Финальным аккордом фестиваля стала песня «Поклонимся великим тем годам». Зал стоя, с трепетом слушал эту композицию. В эти мгновения каждый думал о чем-то своем, каждый гордился своими героическими предками, своей великой страной.

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