Многодетный отец зарезал 3 человек в школе. Убийство раскрыли через 20 лет

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Многодетный отец задержан за убийство 3 человек 20 лет назад под Екатеринбургом

Отца 6 детей задержали по делу о зверском убийстве трех работников Килачевской школы. Оно было совершено 20 лет назад в Свердловской области, сообщает SHOT .

В 2005 году муж с женой, оба сторожи, 54-летний преподаватель труда и 30-летний электрогазосварщик устроили вечеринку в подсобке Килачевской школы. Они употребляли алкоголь, ели. В какой-то момент произошел конфликт.

Трудовик и сварщик начали драться. Второй взял нож и нанес несколько ударов по сопернику.

После этого трудовик умер на месте. Подбежали супруги-сторожи, и сварщик порезал их.

После тройного убийства мужчина избавился от ножа, кинув его в болото. Обувь вместе с одеждой сжег. После этого сбежал с места преступления.

Однако правоохранителям удалось раскрыть убийство спустя 20 лет. Убийцу задержали. В данный момент мужчине 50 лет. Он работает по специальности, воспитывает шестерых детей.