В Жуковском проводят благоустройство двора на улице Комсомольская

На территории городского округа Жуковский идут работы по ремонту дворовой территории по адресу улица Комсомольская, дом 3, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках ремонта подрядчиком ООО «Инждорстрой» будет проведен демонтаж имеющегося асфальтового покрытия, устройство основания, установка бортовых камней, обустройство нового парковочного пространства, устройство асфальтового покрытия, ремонт пешеходных дорожек и тротуаров, кронирование деревьев, установка новых лавочек и урн.

Площадь парковочных мест составит 600 кв. м. Ремонт проезда — 92 кв. м., а ремонт тротуаров — 34 кв. м.

Окончания работ запланированы на август 2025 года. Отметим, что всего в этом году в Жуковском должно быть благоустроено 6 дворовых территорий по адресам: ул. Комсомольская, д. 3; ул. Комсомольская д., 2,4,6 Чкалова, д. 7 к.2; ул. Чкалова, д. 3,5,7; ул. Калугина, д. 3,5,7,9, 9к2, ул. Комсомольская, д. 10, ул. Чкалова, д. 9к1; ул. Чкалова, д. 9,11,13; ул. Осипенко, д. 2/4, 4А, 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.