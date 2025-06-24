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На этой неделе в парках Лосино-Петровского жителей ждут различные мероприятия

На этой неделе в парках городского округа Лосино-Петровский жителей ждут спортивные и развлекательные мероприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

23 июня в Лосино-Петровском парке в 11:00 пройдет анимационная программа, в 11:30 — спортивно-игровая программа, а в 12:00 — интеллектуальная игра.

24 июня в Свердловском парке в 16:30 состоится игровая программа, в 17:00 — спортивно-игровая программа, а в 17:30 — мастер-класс по ИЗО.

В Лосино-Петровском парке в 11:00 пройдёт мастер-класс по ИЗО, а в 11:30 — игровая программа.

25 июня в Свердловском парке в 18:30 состоится творческий мастер-класс.

В Лосино-Петровском парке в 10:15 пройдет занятие по скандинавской ходьбе. Приглашаем жителей старшего возраста присоединиться к тренировке.

27 июня в Свердловском парке в 18:30 пройдет анимационная программа.

28 июня в Свердловском парке в 11:00 начнется анимационная программа, в 12:00 — игра в шахматы, а в 19:00 — тренировка по зумбе.

В этот же день, 28 июня, в Свердловском парке пройдет мероприятие «Молодёжь. Спорт. Парк». Гостей ждут спортивные активности, квест по территории парка, гала-концерт и зажигательное выступление кавер-группы «Московские каникулы».

29 июня в Лосино-Петровском парке в 14:00 начнется II Открытый фестиваль «Душе не хочется покоя» в рамках проекта губернатора МО «Активное долголетие».

Вход свободный.

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