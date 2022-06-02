РИАМО - 2 июн. В городском округе Пушкинский строится подстанция 220/110 кВ «Тютчево». На строительной площадке побывал министр энергетики Московской области Александр Самарин, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.

«Строящийся питающий центр – является объектом федерального значения и станет одним из крупнейших на севере Подмосковья. Подстанция решит задачу повышения надежности электроснабжения 40 населенных пунктов городского округа Пушкинский с населением около 180 тысяч человек, создаст условия для подключения новых потребителей, увеличит инвестиционную привлекательность территории и повысит качество жизни людей», - сказал Самарин.

О ходе строительных работ Самарину рассказал гендиректор компании «Россети Московский регион» Петр Синютин.

Сейчас на подстанции успели установить два автотрансформатора по 125 МВА и два трансформатора по 25 МВА. Оба они отечественного производства. Также специалисты смонтировали комплектные элегазовые распределительные устройства (КРУЭ) 220 кВ и 110 кВ, закрытое распределительное устройство 10 кВ. Они также произведены в Самаре.

«Впервые в России КРУЭ 220 кВ сооружено по принципу наружной установки, а не в закрытом помещении. Подобное размещение электрооборудования позволяет снизить расходы при монтаже, сохранив все преимущества КРУЭ: современность, надежность, экологичность. Данный тип КРУЭ отлично зарекомендовал себя в проектах, связанных с электроснабжением активно развивающихся городов», - подчеркнул Синютин.

Сейчас начался новый этап возведения подстанции. Начато строительство двухцепной кабельной линии 110 кВ Тютчево-Пушкино. Ее протяженность составляет 11 км. Также идет реконструкция подстанции 35 кВ «Правда» с ее переводом в центральный распределительный пункт 10/6 кВ.

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