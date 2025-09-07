Нет свободных мест: в «Москва-Сити» занята вся территория для строительства

Объем ввода новых небоскребов на территории делового центра «Москва-Сити» по итогам 2025 года уменьшился на 70%, до 91,3 тыс. «квадратов», сообщает «Коммерсант» .

В следующем году там не планируется вводить ни одного бизнес-центра. Это связано с нехваткой свободного места для строительства объектов.

По словам замруководителя департамента офисной недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Валентина Кусова, сейчас застройщики столкнулись с нехваткой свободных участков.

А по мнению партнера консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуша Бабояна, уменьшение объемов ввода БЦ может быть связано с эффектом высокой базы.

Кусов добавил, что сегодня девелоперы осваивают близлежащие к деловому центру локации, например, субрынок «Большой Сити». Как прогнозирует консалтинговая компания CMWP, в этом году на территории субрынока введут 438 тыс. кв. м. офисной недвижимости (плюс 39% год к году). Но по итогам следующего года объемы строительства и здесь понизятся на 87% год к году, до 55 тыс. «квадратов». Это произойдет также из-за недостатка площадей.