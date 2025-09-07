Россиян предупредили о самых опасных сочетаниях водки с другими напитками
Фото - © Pixabay.com
Гастроэнтеролог «Скандинавского центра здоровья» Ольга Чистик предупредила, что некоторые безалкогольные напитки нельзя смешивать с крепким спиртным. Об этом сообщает «Лента.ру».
«Энергетики, крепкий кофе и чай не стоит сочетать с водкой, так как они маскируют опьянение, из-за чего человек выпивает больше, чем нужно», — сказала Чистик.
Она добавила, что указанные напитки еще ускоряют всасывание этанола в кровь, а это приводит к перегрузке сердца и нервной системы. У человека возрастает риск появления аритмий, обезвоживания и травм. Кроме того, сочетание этих напитков с водкой сможет спровоцировать тахикардию, ухудшить сон и сделать утреннее похмелье более выраженным.
По ее словам, нельзя смешивать водку с сильногазированными напитками, в том числе и колой, так как они ускоряют опорожнение желудка, поэтому алкоголь быстрее попадает в кровь. Это ведет к резкому повышению концентрации уровня этанола в крови и более тяжелому опьянению. Еще сладкие добавки в газировках создают нагрузку на печень и поджелудочную железу.
Как уточнила гастроэнтеролог, диетические газировки еще более усиливают опьянение.
Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Наталья Панина рассказала, что не существует «безопасной» дозы алкоголя для печени. Даже при умеренном употреблении спиртного вырастает риск развития алкогольной болезни печени и цирроза.