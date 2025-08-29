Врач заявила, что не существует «безопасной» дозы алкоголя для печени

Как отметила эксперт, печень выполняет функции по нейтрализации токсинов, синтезу белков, гликогена и холестерина, вырабатыванию желчи для пищеварения и хранению витаминов, железа и глюкозы. Также орган обладает удивительной способностью к восстановлению, но пренебрегать этим все же не стоит.

«Лишний вес — один из главных врагов печени: жировые отложения повреждают клетки органа, что может привести к воспалению и даже циррозу. В числе других опасностей — бесконтрольный прием лекарств, БАДов и витаминов, способный вызвать токсический гепатит», — заявила Панина.

Алкоголь является прямой опасностью для печени, и «безопасных» доз не существует. По словам врача, даже про умеренном употреблении вырастает риск развития алкогольной болезни печени и цирроза. Вредны для органа избыток фруктовы, сладких напитков, пища, богатая животными жирами и трансжирами. А фастфуд считается лидером по их содержанию.