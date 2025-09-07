Захарова назвала Каллас безграмотной из-за слов о российских технологиях

В ходе выступления на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС глава европейской дипломатии заявила, что китайцы преуспевают в области технологий, но не так сильны в социальных науках, в то время как русские, наоборот, не демонстрируют выдающихся достижений в технологиях, зато обладают выдающимися способностями в социальных науках.

«Судя по всему, Каллас восприняла критику за свои предыдущие перлы и, как завещала (экс-глава МИД Германии Анналена-ред.) Бербок, развернулась на 360. <…> Критически безграмотная Каллас», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат добавила, что если бы Россия не была сильна в технологиях, то не смогла бы построить Крымский мост, запускать ракеты с космодрома «Восточный», создать новейший отечественный ракетный комплекс «Орешник» и т. д.