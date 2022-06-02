РИАМО - 2 июн. По программе реновации на месте сносимых пятиэтажек в столице сейчас проектируют и возводят 130 домов. Это свыше 2 млн кв. м жилья, в которые передут более 80 тыс. человек в рамках 2 волны переселения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В лидерах по количеству строящегося и проектируемого жилья на месте сносимых домов Восточный административный округ. Там ведутся работы на 26 площадках. На втором месте ЮВАО, где проектируют и строят 21 дом. 3 место у Западного округа. Здесь работы идут на 20 площадках в рамках 2 волны переселения», - уточнил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что сейчас уже возвели и эксплуатируются 190 стартовых домов общей площадью 2,5 млн кв. м.

Программу реновации жилфонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Для ее реализации подобраны 543 стартовые площадки.

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