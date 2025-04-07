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Самолет с гуманитарной помощью Белоруссии отправился в Мьянму

Белоруссия направила гуманитарную помощь весом 20 тонн в Мьянму, пострадавшую от землетрясения, сообщается в Telegram-канале белорусского минобороны.

Военно-транспортный самолет вылетел поздно вечером в воскресенье с аэродрома под Минском.

«С аэродрома „Мачулищи“ отправился военно-транспортный самолет ИЛ-76МД министерства обороны Республики Беларусь с гуманитарной помощью на борту», — говорится в сообщении.

Регулярные землетрясения фиксируются в Мьянме с 28 марта. В тот день в стране произошел подземный толчок магнитудой 7,7, а на следующий день — магнитудой 5,1. Погибли свыше 1,7 тыс. человек.

В Мьянму отправились российские спасатели. Они помогают жителям Мандалая, который наиболее пострадал от землетрясений.

Количество умерших из-за землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 455 человек.