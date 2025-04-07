Telegraph: США могут поставить Киеву жесткий ультиматум

США могут поставить Киев перед ультиматумом, предусматривающим либо мир на условиях Москвы, либо полное лишение разведывательной и логистической поддержки со стороны американской стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Telegraph.

Как пишет издание, в США у Трампа есть союзники в этом вопросе, которые также считают справедливым требование РФ о признании ее новых территорий.

Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа рекомендуе т ему воздержаться от новых телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным до получения чётких обязательств о полном прекращении огня на Украине.

Россия и США обсуждали 30-дневное перемирие на Черном море во время переговоров в Эр-Рияде. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва выступает за возобновление «зерновой сделке» в новом формате.

Вместе с тем Минобороны России сообщало, что Украина регулярно нарушает энергетическое перемирие и атакует энергообъекты на территории РФ.