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Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что элитное подразделение Вооруженных сил Украины вместе с десятью единицами техники поразили ударом в городе Изюм Харьковской области, сообщает РИА Новости .

«Штук десять техники и штук 50 личного состава», —рассказал он.

Изюм является третьим по величине городом Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в поселке Дергачи Харьковской области украинские военные насильно выселяют местных жителей из их домов, используя жилье для расквартирования личного состава.