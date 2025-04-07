В Харьковской области ВС РФ поразили элитное подразделение ВСУ
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что элитное подразделение Вооруженных сил Украины вместе с десятью единицами техники поразили ударом в городе Изюм Харьковской области, сообщает РИА Новости.
«Штук десять техники и штук 50 личного состава», —рассказал он.
Изюм является третьим по величине городом Харьковской области.
Ранее сообщалось, что в поселке Дергачи Харьковской области украинские военные насильно выселяют местных жителей из их домов, используя жилье для расквартирования личного состава.