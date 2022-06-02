РИАМО - 2 июн. Мелькомбинат №3 в январе — марте произвел 17,4 тыс. тонн муки для макаронных изделий, что на 38,7% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичный мелькомбинат № 3 в январе — марте 2022 года выпустил более 17 тыс. тонн муки для макаронных изделий, что почти на 40% превышает результат за аналогичный период 2021 года. Всего в первом квартале производитель изготовил свыше 45 тыс. тонн продукции, включая хлебопекарную муку и манную крупу», - сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что предприятие популярно среди москвичей. Мелькомбинат поставляет свою продукцию не только в магазины, но и в пекарни, на хлебозаводы и макаронные фабрики. За год, произведенной комбинатом муки, можно выпечь более 150 тонн хлеба и изготовить свыше 65 тыс. тонн макаронных изделий.

Гендиректор мелькомбината № 3 Людмила Маркина рассказала, что оборудование на предприятии позволяет ежесуточно перерабатывать 500 тонн мягкой и 400 тонн твердой пшеницы.

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