Не просто «замерзла»: почему на самом деле возникает цистит и как его лечить

Цистит — это воспаление мочевого пузыря, которое многие привыкли связывать с переохлаждением и пытаться лечить самостоятельно. На деле все гораздо сложнее: без правильной диагностики болезнь может возвращаться снова и снова или перейти в хроническую форму. Почему развивается цистит, как его распознать и что помогает справиться с этим заболеванием, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Природа и симптомы цистита

«Цистит чаще всего имеет инфекционную природу. Основной возбудитель — кишечная палочка. В норме она обитает в кишечнике, но при попадании в мочевой пузырь быстро размножается. Реже причиной становятся другие бактерии, вирусы или грибки. Вероятность воспаления повышается при переохлаждении, хроническом стрессе, снижении иммунитета, гормональных изменениях и ряде сопутствующих заболеваний», — рассказала Сережина.

Цистит проявляется болью и жжением при мочеиспускании, частыми позывами в туалет и ощущением неполного опорожнения мочевого пузыря. В некоторых случаях моча становится мутной, приобретает неприятный запах или даже содержит примеси крови.

Почему циститом чаще болеют женщины

«Женщины сталкиваются с циститом чаще мужчин. Причина — анатомические особенности: более короткая и широкая уретра облегчает попадание бактерий в мочевой пузырь. Воспаление нередко развивается после интимной близости — это так называемый посткоитальный цистит. Заболевание может возникнуть и при неправильном питании, недостатке жидкости, выпадении солей при мочекаменной болезни, раздражении слизистой агрессивными веществами или приеме некоторых медикаментов. Иногда цистит оказывается вторичным и связан с воспалительными заболеваниями почек или другими хроническими проблемами мочевыводящей системы», — объяснила врач.

Воспаление бывает не только инфекционным, но и метаболическим. Оно может быть вызвано приемом определенных лекарств, аллергической реакцией на средства гигиены, механическим раздражением слизистой или даже последствиями лучевой терапии. В таких случаях антибиотики неэффективны, поэтому важно правильно диагностировать причину болезни, чтобы выбрать адекватное лечение.

Как определить возбудителя

Если симптомы цистита повторяются, необходимо провести обследование и выяснить их источник. Современные методы диагностики, такие как ПЦР-комплекс на цистит, позволяют определить конкретного возбудителя инфекции, а далее провести бактериологическое исследование на выявление чувствительности данного микроорганизма к антибиотикам. Все эти исследования можно выполнить из одной порции мочи в пробирке — биоматериал хранится до 72 часов.

«При бактериальном цистите назначаются антибиотики, но только после анализа: неверный выбор препарата может привести к устойчивости инфекции. Дополнительно применяются спазмолитики, противовоспалительные и симптоматические средства, а также витаминотерапия и препараты на основе D-маннозы. Важную роль играет питьевой режим: обильное употребление воды помогает быстрее вымывать бактерии из мочевого пузыря», — добавила Сережина.

Как избежать цистита

Профилактика цистита включает комплекс простых мер. Важно соблюдать правила гигиены, не задерживать мочеиспускание, избегать переохлаждения и пить достаточно жидкости. После интимной близости рекомендуется опорожнять мочевой пузырь. Также стоит внимательно относиться к выбору средств для интимной гигиены, поскольку агрессивные компоненты могут раздражать слизистую и повышать вероятность воспаления.

«Если эпизоды цистита повторяются, не стоит заниматься самолечением — нужно пройти исследование мочи и не откладывать визит к врачу с результатами анализа. Если купировать приступы цистита одним и тем же самостоятельно назначенным препаратом, то выше риск сформировать резистентность у патогена, вызывающего цистит. Правильная терапия и профилактические меры помогают не только справиться с воспалением, но и снизить вероятность рецидивов», — заключила врач.

