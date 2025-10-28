сегодня в 07:41

Стармер: санкции Трампа против РФ повлияли на положение Украины

Премьер Великобритании Кир Стармер считает, что перспективы Украины якобы стали лучше после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российского энергетического сектора, сообщает RT .

По данным Bloomberg, по словам Стармера, позиция Украины стала лучше.

23 октября американский Минфин заявил, что вводятся очередные санкции. Они направлены против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Также ранее Стармер предложил разработать мирный план по Украине. Он должен быть создан по аналогии с планом из 20 пунктов по прекращению огня в секторе Газа, предложенный Дональдом Трампом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.