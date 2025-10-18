Стармер предложил разработать мирный план по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время недавнего группового телефонного разговора с Владимиром Зеленским, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте выступил с инициативой о совместной с США разработке мирного соглашения по украинскому урегулированию, пишет РИА Новости .

Как сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленный источник, на фоне активизации международных усилий по поиску путей завершения конфликта на Украине прозвучало новое значимое предложение.

Предлагаемый документ должен быть создан по аналогии с планом из 20 пунктов по прекращению огня в секторе Газа, который ранее был предложен президентом США Дональдом Трампом.

Это предложение прозвучало вскоре после того, как стало известно о твердой позиции Трампа, отказавшего Зеленскому в поставках ракет «Томагавк» во время их встречи в Вашингтоне, и на фоне ожидаемой встречи американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште.