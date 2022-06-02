РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. Огнеборцы Подольска участвуют в ежеквартальный общеобластной тренировке по эвакуации персонала из мест с массовым пребыванием людей, она продлится до 3 июня, сообщается в группе «ТУ №14 (бывшее Подольское) ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В тренировке с 31 мая по 3 июня участвуют в том числе подразделения территориального управления №14 (бывшего Подольского) ГКУ МО «Мособлпожспас».

Дежурный караул 258-й пожарно-спасательной части начальника части Андрея Романа демонстрировал навыки эвакуации персонала кожно-венерологического диспансера Подольска. Было задействовано порядка 50 сотрудников учреждения здравоохранения.

По итогам 2 тренировочных дней вырисовывается довольно привлекательная картина. С обеих сторон в учениях, в зоне ответственности частей ТУ-14, участвовало около 2 тыс. человек персонала учреждений и личного состава пожарно-спасательных подразделений, привлекалось 9 единиц специальной пожарной техники. Тренировки продолжаются.

В первый тренировочный день от теруправления №14 в мероприятиях участвовали огнеборцы 3 подразделений. Дежурные караулы 213-й пожарно-спасательной части и отдельного поста начальника части Сергея Степина привлекли к участию 113 человек персонала из 7 муниципальных объектов в зоне ответственности своего подразделения.

Дежурные расчеты отдельного поста начальника караула Александра Большакова и 257-й пожарно-спасательной части начальника части Александра Кушнарева помогли эвакуироваться дошколятам и воспитателям в дошкольном образовательном учреждении общеразвивающего вида №6 «Колобок», в детском саду №15 «Улыбка» и №8 «Светлячок» городского округа Подольск. В тренировке поучаствовали 213 детей и 50 педагогов.

Пожарные и спасатели 309-й пожарно-спасательной части (специальной) начальника части Семена Иваньяна побывали в СОШ №№9 и 29 Подольска. Они задействовали в учениях 110 детей и 17 человек преподавательского состава.

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