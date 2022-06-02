РИАМО – 2 июн. В Московской области будут строить более крупные школы, там будут собирать самых лучших преподавателей. Образовательные организации в регионе сейчас строят достаточно быстро, за 18-20 месяцев, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Воробьев отметил, что образование является одной из составляющей качества жизни вместе с дорогами, здравоохранением и другими элементами.
«Смысл качества жизни, как известно, заключается в том, чтобы у тебя было качественное сообщение, поэтому мы строим много дорог. Большинство из них — это федеральная поддержка, это развитие Московского транспортного узла — специальная государственная программа, которая нам позволяет строить, расширять и федеральные трассы существующие, и строить по концессиям, которые еще разгружают наше Подмосковье, делают более доступными какие-то удаленные территории, и заниматься серьезно здравоохранением и образованием», — сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Он подчеркнул, что на образование везде большой спрос, так как родители хотят обеспечить качественную учебу для своих детей. В связи с этим власти региона уделяют особое внимание школам и по форме, и по содержанию. На этой неделе в Подмосковье заложили 20 школ, в 2021 году закладывали 30 школ, а еще раньше – 50.
Губернатор отметил, что строят школы достаточно быстро – за 18-20 месяцев. Это крупные школы со всеми лучшими стандартами.
«Такое мероприятие (закладка школ – ред.) прошло торжественно для чего — для того чтобы и глава, и строитель, и региональные власти чувствовали ответственность. Я уверен, что все ребята, которые готовятся в школу или ходят в школу, будут иметь возможности пойти в новые классы к прекрасным мудрым учителям», — подчеркнул Воробьев.
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