сегодня в 05:18

Беспилотники исчезли из воздушного пространства аэропорта Ольборга в Дании

Полиция Дании заявила, что беспилотники исчезли из воздушного пространства аэропорта Ольборга, сообщает РИА Новости .

Как сообщает Reuters, неопознанные беспилотники, замеченные в Северной Ютландии, больше не находятся в воздушном пространстве аэропорта.

Ранее аэропорт датского города Ольборг закрыли из-за появившихся беспилотников в воздушном пространстве.

Отмечается, что 3 прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты.