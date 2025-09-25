Школам направили необходимый план действий при атаках БПЛА

Первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев рассказал, что российским школам направили документы и алгоритмы действий при БПЛА-атаках, сообщает РИА Новости .

«(Школы — прим. ред.) имеют соответствующие документы и алгоритмы действий», — отметил он.

По его словам, отрабатываются поведение и действия и учеников, и учителей, а также персонала образовательных организаций в таких ситуациях.

Ранее в Новороссийске во время беспилотной опасности школьникам, сидящим в коридоре, раздали контрольные по географии. Решать их пришлось прямо на полу.