БПЛА учебе не помеха: детям раздали контрольные во время беспилотной опасности

В школе Новороссийска детям раздали контрольные во время атаки БПЛА

В Новороссийске во время беспилотной опасности школьникам, сидящим в коридоре, раздали контрольные по географии. Решать их пришлось прямо на полу, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В Сети появилось видео, снятое учениками одной из школ Новороссийска. На кадрах видно, что школьники сидят прямо на полу во время объявления беспилотной опасности. Учитель раздает контрольную работу по географии.

«Это решать?» — задает вопрос школьница.

В городе объявили об угрозе применения безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ в акватории города. Жителям рекомендовали уйти с набережной и пляжей. Позже стало известно, что беспилотники ВСУ ударили по центру Новороссийска. Погибли два человека.

