РИАМО – 2 июн. Программа социальной ипотеки для учителей, врачей, тренеров и ученых очень востребована, ее реализацию в Подмосковье продолжают, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас уже много лет, наверное, больше семи, существует специальная программа так называемой социальной ипотеки. Так мы ее проименовали в своем бюджете. Она помогает решить проблемы учителям, врачам, тренерам спортивных школ и ученым. Людям, которые посвящают себя науке, открытиям и внедрению того, что они открыли. Поэтому таких договоров у нас каждый год порядка 500-700», — сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что программа очень востребованная, так как в ее рамках ежемесячный платеж составляет 20-30 тыс. рублей в зависимости от метража. Это делает ипотеку доступной.

«Мы платим половину стоимости квартиры за счет бюджета. И учитель или врач получает соответственно кредит на 10 лет. Ежемесячный платеж — порядка 60-70 тыс. рублей, в зависимости от метража, ты платишь только половину. <…> (Участники программы – ред.) люди благородных профессий, которыми мы дорожим. Как говорят финансисты, если это твой приоритет, покажи это на цифрах. Вот в том числе и на цифрах, этим вниманием, этой программой мы показываем, что все эти категории для нас очень важны, как, конечно, и все жители Подмосковья», — пояснил губернатор.

Он подчеркнул, что государство должно заботиться о тех, кто вносит свой вклад часто бескорыстно. Программа соципотеки была создана с этой целью и пользуется популярностью.

«Наша задача — сделать так, чтобы жизнь в Подмосковье радовала тебя», — отметил Воробьев.

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