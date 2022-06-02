РИАМО – 2 июн. Новые проекты по строительству домов в частных секторах планируют реализовать в Подмосковье. Такие дома необходимо будет обеспечить качественной инфраструктурой, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Есть запрос на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство – ред.), на коттеджные поселки, но в том случае, если они в адекватной цене. Поэтому мы видим на восточном направлении также увеличение цены на ИЖС - это 30-40%, Рязанка, Каширка, Новорижское шоссе, кстати, это западное направление. Там спрос хороший на коттеджные поселки, и я очень надеюсь, что мы будем открывать новые проекты, для этого все готово, для того чтобы каждый человек мог реализовать свою мечту под названием «дача», — сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что дача XXI века должна уже соответствовать другим стандартам – необходимы дороги, качественная инфраструктура.

«Мы претендуем на то, что сможем обеспечить именно такое проживание наших жителей. При этом дачи, конечно, могут остаться, это традиция. Но их качество должно быть гораздо выше, при этом сложность в том, чтобы они были доступны. Мы работаем над этим», — рассказал губернатор.

Воробьев напомнил, что льготную ипотеку можно взять не только для покупки квартиры, но для приобретения частного дома.

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