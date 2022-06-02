РИАМО - 2 июн. Столичные археологи отреставрировали детские артефакты XVI-XIX веков. 20 из них передадут в фонд Музея Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Москве буквально на каждой площадке, где проводятся археологические работы, специалисты находят предметы, связанные с детьми, их досугом. В основном это, конечно, глиняные игрушки-свистульки в виде разных зверей, например медведей, коней, баранов и других животных», - поделился глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он пояснил, что все артефакты выполнены из красной или белой глины и расписаны незамысловатым узором. Большая их часть относится к XVI - XVIII векам. В прошлом году много игрушек-свистулек было найдено во время раскопок, проводившихся на улице Ильинке, а в этом году — во время археологических работ на Пречистенке.

Всего в этом году археологи отреставрировали 20 предметов из детской коллекции находок. Среди них есть также артефакты, которые относятся к XIX веку. Большинство из них специалисты обнаружили во время раскопок на территории бывшего Московского императорского воспитательного дома.

С мая по октябрь археологи планируют проводить работы более чем на 650 площадках: Тверском бульваре, улице Усачева и Дубининской улице, в Брюсовом и Орлово-Давыдовском переулках. Все раскопки будут сопровождаться благоустройством улиц и городских пространств.

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