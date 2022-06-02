РИАМО – 2 июн. В Подмосковье фиксируют стандарты жилья, чтобы застройщики делали для потенциальных покупателей лучшие предложения. К таким стандартам относятся медицинское обслуживание, количество парковок и другие градостроительные параметры, которые делают новоселье комфортным, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что цены на жилье в регионе выросли.

«Я должен сказать, что очень долгое время на рынке Подмосковья и других регионов РФ застройщики работали с очень маленькой рентабельностью. Мы практически не видели еще там 3-5 лет назад налогов на прибыль от этих организаций. Сейчас мы видим налог на прибыль и, конечно, в том числе потому, что цены выросли. Рекордсмен у нас — восточное направление. Так получилось, может быть, потому, что предложение ограничено. Там на 80% за год выросли цены», — сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что в Домодедове цены на жилье увеличились на 60%, в Солнечногорске – примерно на 50%, при этом динамика цен зависит от стадии строительства – когда покупается жилье, у какого застройщика.

В то же время губернатор подчеркнул, что качество жилья сегодня совершенно другое.

«Есть такое понятие, как РНГП (региональный норматив градостроительного проектирования – ред.), и оно предполагает количество парковок, количество школьных мест, медицинское обслуживание — все, что делает новоселье комфортным. Поэтому мы стараемся эти стандарты соответственно фиксировать. И застройщики, ведомые конкуренцией, безусловно, находятся в ситуации, когда постоянно должны предлагать что-то уникальное, что-то лучшее», — добавил Воробьев.

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