РИАМО - 2 июн. Хакер из российской группировки RaHDIt рассказал, что украинская власть после мартовской атаки осталась на сутки без закрытой связи, сообщает РИА Новости.
Хакер рассказал, что атаку они совершили еще в марте. Специалисты взломали свыше 700 сайтов украинских госорганов и весь украинский правительственный интернет.
Он уточнил, что целые сутки у Украины не было защищенных каналов связи.
Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля.
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