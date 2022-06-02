РИАМО - 2 июн. Хакер из российской группировки RaHDIt рассказал, что украинская власть после мартовской атаки осталась на сутки без закрытой связи, сообщает РИА Новости.

Хакер рассказал, что атаку они совершили еще в марте. Специалисты взломали свыше 700 сайтов украинских госорганов и весь украинский правительственный интернет.

«Они отключили их, не смогли с нами бороться. Соответственно, на сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены», - отметил хакер.

Он уточнил, что целые сутки у Украины не было защищенных каналов связи.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля.

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