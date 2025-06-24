Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что всероссийское онлайн-голосование по благоустройству прошло в 5-й раз. В Подмосковье лидерами стали несколько объектов в Люберцах, Подольске и Химках, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Онлайн-голосование проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Проголосовать онлайн можно было через QR-код, на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, авторизовавшись на «Госуслугах» или через «Волонтеров Подмосковья». Они работали в общественных местах, информировали о конкурсе и давали жителям возможность голосовать.

«Благодаря поддержке президента и федерального правительства мы активно благоустраиваем общественные пространства, создаем комфортную городскую среду в населенных пунктах Подмосковья. Особенно важно то, что в этот процесс вовлечены жители», — заявил Воробьев.

По его словам, всероссийское голосование — это хорошая возможность для жителей поучаствовать в жизни региона и муниципалитета, внести свой вклад в обновление любимого парка, сквера или набережной.

«Итоги голосования показали, что в Московской области много неравнодушных жителей. В этом году мы стали одним из лидеров по числу голосовавших — в опросе приняли участие более 777 тыс. человек. Больше всего — в Балашихе, Люберцах, Подольске, Одинцовском и Раменском округах. Спасибо всем, кто сделал свой выбор и поддержал добрые перемены для наших территорий», — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что с 2021 года жители выбрали в регионе 222 приоритетных объектов, 110 из них уже успешно благоустроили. Речь идет, например, об усадьбе Раменское, «Стахановском береге» в Электрогорске, площади Тимофеева в Бронницах, Парке Ветеранов в Мытищах, набережной реки Осетр в Зарайске.

Результаты 2025 года

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В этом году на конкурс представили 289 территорий из 54 округов. Те, что победили в каждом муниципалитете, будут благоустраивать в 2026 году.

С самым большим отрывом победил Красковский карьер в Люберцах. За него проголосовали 28 тыс. человек. На его территории сделают тематический парк и набережную вместе с зоной отдыха. Также там установят современное освещение.

Около 25,8 тыс. голосов набрал Славянский бульвар в микрорайоне Силикатная-2 в Подольске. Объект с изящными лавками, фонарями и игровыми площадками находится на улице Тепличной — между улицей Подольской и храмом святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Там отдыхают и дети, и взрослые. В рамках программы благоустройства планируют использовать малые архитектурные формы (МАФ), поменять плитку, по которой ходят пешеходы. Также собираются разместить новые урны и лавочки, улучшить детское игровое пространство, создать современную спортивную зону с тренажерами.

На третьем месте по популярности оказался городской парк «Дубки» в Химках. За него проголосовали более 23,8 тыс. человек. Площадь объекта составляет 18,75 га. В прошлый раз его реконструкцию проводили в 2016 году. Теперь тут проведут ремонт дорожно-тропиночной сети, разместят детские игровые площадки, сделают системы видеонаблюдения и звукоусиления. Также собираются обновить МАФы, урны и скамейки. На территории появятся новые зеленые насаждения. «Дубки» будут местом тихого и приятного времяпрепровождения как для людей старшего возраста, так и для родителей с детьми.

Четвертый объект, которому удалось перейти рубеж в 20 тыс. голосов (получил 21,5 тыс. голосов), — набережная озера Пионер в Раменском. Место отдыха находится в центре жилого массива и весьма популярно у жителей города. До этого здесь благоустраивали береговую линию, но еще есть часть территории, которую нужно обновить. Там также планируют разместить МАФы, установить современное освещение, организовать озеленение и поменять покрытие.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Победителем в Котельниках оказался пруд в микрорайоне Силикат. Он пользуется популярностью у рыбаков. Также место привлекает родителей с детьми — они приходят, чтобы покормить уток. На территории пруда растут лиственные деревья, камыши, кустарники. После того, как зону благоустроят, там появятся пешеходные дорожки, МАФы и светильники.

В Павловском Посаде улучшат пешеходную зону на месте недостроенного торгового центра рядом с улицей 1-й Пушкинской. Строение снесли. На его месте планируют сделать сеть из тропинок. Также там поставят арт-объект, детские игровые элементы. Еще появятся навесы, парковка для автомобилей, разворотная площадка для автобуса. Благодаря благоустройству получится создать уникальный облик города и отдельного района — Привокзальной площади.

Среди объектов, которые набрали наибольшее количество голосов, оказалась территория между улицей Талсинской и Молодежной набережной в Щелкове, парк «Волхонка» в Ногинске, улица Парковая и площадь перед Ледовым дворцом в Балашихе и 3 сквера: в поселке ВИИССОК (ЖК «Гусарская баллада») в Одинцовском округе, рядом с Востряковским городским Домом культуры в Домодедове и на улице Крюкова в Серпухове.

Итоги голосования по каждому округу опубликованы по ссылке.