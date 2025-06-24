Путин подписал закон о штрафах до 500 тыс рублей за нарушения для иноагентов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении штрафов на сумму до 500 тыс. рублей за несоблюдение иностранными агентами требований министерства юстиции России. Документ выложен на сайте официального опубликования правовых актов.

Размеры взысканий за нарушение маркировки материалов выросли, а привлекать к ответственности теперь можно заочно.

Для иностранных агентов увеличивается ответственность за несоблюдение маркировки выкладываемых материалов. Размер штрафов будет от 30 до 50 тыс. рублей. До этого за правонарушение штрафовали на сумму от 10 до 30 тыс.

Если иноагент совершил правонарушение за границей, то его могут привлечь к ответственности заочно.

За невыполнение иностранными агентами требований Минюста физлиц могут оштрафовать на 30-50 тыс. рублей, должностных лиц — на 100-300 тыс. рублей, а юридических лиц — на 300-500 тыс. рублей.