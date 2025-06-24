5 элементов идеального запроса: как правильно общаться с ИИ
Доктор педагогических наук, профессор, лектор общества «Знание» Александр Прутченков рассказал, как правильно работать с искусственным интеллектом, чтобы получать качественные ответы, сообщает «ФедералПресс».
«Нейросеть — это зеркало вашего запроса. Чем точнее вы формулируете задачу, тем выше шанс получить результат, который вам действительно подходит», — отметил эксперт.
Так, по мнению Прутченкова, для получения максимума пользы от ИИ важно задавать конкретный запрос, четко описывать требования в виде объема, стиля, формата, чтобы сузить фокус нейросети и исключить двусмысленности. Также важно напоминать о контексте, то есть при общении с ИИ использовать фразы «Как я написал выше».
Использование шаблонов и примеров при запросе позволит нейросети сконцентрироваться на конкретном стиле и структуре. Не менее важно, по мнению специалиста, задавать рамки и уточнять запрос, учитывая длину текста, запрещенные приемы. Если текст не устраивает, не стоит сразу отказываться, надо попросить ИИ внести правки поэтапно.
Одним из самых важных элементов при работе с искусственным интеллектом остается запрос источников и проверка результатов. Эксперт рекомендовал просить объяснить выводы со ссылкой на их обоснование, чтобы исключить проблемы с точностью текста, адекватностью формулировок и соответствием задаче, так как ответственность за конечный результат все равно лежит на человеке.