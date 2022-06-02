РИАМО - 2 июн. Тоннелепроходческий механизированный комплекс завершил проходку первого тоннеля Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково, трасса тоннеля составила чуть более 1 км, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Роза» завершил проходку левого перегонного тоннеля от метромоста у строящейся станции «Пыхтино» до котлована будущей станции «Внуково» Солнцевской линии метро на территории одноименного аэропорта. Это первый тоннель столичной подземки, который проложили к действующему аэропорту Москвы», - сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что трасса тоннеля составила чуть более 1 км. Все работы велись на глубине до 16,5 м. «Роза» прошла под автотрассами и дорожными эстакадами ТиНАО, а также под жилой застройкой поселения Внуковского.

Строителям осложняло работу большое количество подземных коммуникаций. При этом рабочим удалось справиться со всеми трудностями за 4,5 месяца.

До этого данный тоннелепроходческий комплекс применяли при возведении тоннелей на юге Большого кольца подземки. «Роза» также прокладывала один из перегонных тоннелей между «Рассказовкой» и будущей станцией «Пыхтино».

Соседний, правый тоннель прокладывает тоннелепроходческий щит «Наталия». Он преодолел более 300 м, это около трети планируемой длины трассы. В то же время строят конструкции станционных комплексов «Внуково» и «Пыхтино», там проводят монолитные работы. Станции построили на 20% и примерно на треть соответственно.

Предполагается, что после ввода нового участка Солнцевской линии метро в эксплуатацию в ТиНАО улучшится транспортная доступность. Внуково станет первым в стране аэропортом с собственной станцией метро. ​Участок метро со станциями «Внуково» и «Пыхтино» планируют достроить в следующем году.

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