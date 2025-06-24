В Ногинске поэтапно ведется модернизация наружного освещения

В рамках концессионные соглашения между администрацией округа и профильной компанией проводятся работы по модернизации системы наружного освещения в Ногинске, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Модернизация наружного освещения — это не только повышение комфорта на городских улицах и обеспечение безопасности дорожного движения, но и оптимизация затрат на электроэнергию. Новая система позволяет автоматически отслеживать неисправности и оперативно реагировать на аварийные ситуации. Важно, что в результате проводимых мероприятий расходы на электроэнергию сократятся.

В рамках проекта запланировано заменить старые светильники на энергоэффективные светодиодные с дистанционным управлением, демонтировать ветхие опоры и установить современные металлические, обновить воздушные линии и проложить новые кабельные сети. К концу июня будет модернизировано порядка 3.5 км линии по ул. 3 Интернационала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.