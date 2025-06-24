В Дмитрове благоустройство дворов проводится с учетом мнения жителей

На улице Космонавтов города Дмитрова в восемнадцати дворах тридцати многоквартирных домов в мае начались работы в рамках государственной региональной программы «Формирование современной комфортной городской среды», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Общая площадь благоустройства составляет почти 40 тысяч квадратных метров. При этом жители сами решают каким будет благоустройство их дворов.

В каждом дворе, где предстоит благоустройство, перед началом работ заместитель главы округа Сергей Лопатников и представители подрядных организаций встречаются с жильцами и обсуждают: какая нужна перепланировка, что и где лучше сделать.

«Мы работаем для людей и только в их интересах. Поэтому крайне важно все делать качественно и с учётом мнения всех жильцов. Необходимо, чтобы после завершения работ они были довольны новым обликом и своего двора, и микрорайона в целом», — отметил Михаил Шувалов, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа.

Так, например, около дома № 15 сейчас ведутся работы по замене теплосетей. После этого двор ждёт реконструкция и перепланировка, чтобы сделать его более уютным, с организованными парковочными местами. Жители этого дома обратились с просьбой обустроить тротуар вдоль дома и безопасную дорогу к школе № 8.

Жильцы дома № 8 довольны преображением своего двора, но они, напротив, просили не делать тротуар вдоль дома, а установить искусственные неровности для снижения скорости автомобилей. В этом дворе запланирована новая детская площадка, работы запланировано начать 30 июня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.