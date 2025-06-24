В Подмосковье отремонтируют около 200 км дорог к медучреждениям

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Московской области в ходе ремонтного сезона отремонтируют порядка 90 участков региональных дорог рядом с медицинскими учреждениям, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Продолжаем повышать комфорт жителей, и ремонтируем дороги, ведущие к больницам, поликлиникам, госпиталям, медпунктам. В этом сезоне специалисты Мосавтодора проведут работы в 36 городских и муниципальных округах Подмосковья, где отремонтируют порядка 70 участков дорог общей протяженностью 200 км. Покрытие уже обновили на 23 участках дорог, на 15 участках работы ещё ведутся, — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, работы по укладке нового покрытия завершены на дорогах в черте городов: на ул. Советской в Королеве рядом с Первомайским филиалом Королёвской больницы, на ул. Октябрьской в г. Талдоме, которая ведет к Талдомской ЦРБ. В малых населённых пунктах отремонтировали следующие участки дорог: к амбулатории в с. Косяково г. о. Воскресенска, к ФАПам в д. Зименки-1 и д. Авдеево г. о. Зарайск, а также Новинское шоссе к Монинской больнице в пгт Монино г. о. Щелково, ул. Институтскую в р. п. Нахабино г. о. Красногорска, где расположен хоспис и другие дороги.

«Я часто посещаю Монинскую больницу — теперь стало гораздо комфортнее к ней ездить по Новинскому шоссе. Хорошо, что дороги ремонтируют», — поделилась Анна, житель поселка городского типа Монино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.