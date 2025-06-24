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Пожар вспыхнул в жилом доме на улице Весенней в Москве

Огонь охватил квартиру в 17-этажном жилом доме в Москве, расположенном по адресу: ул. Весенняя, д. 18. На место уже прибыли пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Спасатели установили, что огнем объят балкон на 16-м этаже. В ходе работ по тушению они эвакуировали из соседней квартиры человека.

Сейчас с огнем борется 21 человек. К тушению привлечены 6 единиц техники.

Ликвидация пожара продолжается.

Ранее взрыв произошел в жилом доме на севере Москвы во время ремонтных работ. Начался пожар, в результате погиб один человек.