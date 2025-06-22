Взрыв произошел в жилом доме на севере Москвы

Взрыв произошел в девятиэтажке на севере Москвы. По предварительным данным, погиб один человек, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, в одной из квартир на Учинской в Дмитровском районе произошло ЧП во время ремонтных работ, после чего начался пожар.

Взрывом выбиты двери нескольких квартир. В настоящий момент на место взрыва прибывают экстренные службы.

По данным столичного главка МЧС, загорание произошло в квартире на первом этаже 9-этажного жилого дома. На месте работают 8 человек личного состава, задействовано 3 единицы техники. Обнаружен погибший.