В Чехове обсудили подготовку к осенне-зимнему сезону в сфере ЖКХ

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел рабочее совещание с представителями коммунальных служб по вопросам профилактики и готовности к отопительному периоду, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках часа по ЖКХ глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин совместно с представителями МП «ЖКХ Чеховского района» и МБУ «Чеховское благоустройство» обсудили подготовку к осенне-зимнему сезону.

В ходе встречи было отмечено, что профилактические работы завершены на пяти котельных округа — № 28 посёлок Васькино, № 5 посёлок Мещерское, № 7 село Дубна, № 21 деревня Чепелёво и № 11 г. Чехов, ул. Набережная. Профилактика продолжается на котельных — № 18 в селе Стремилово, № 10 и № 8 в р. п. Столбовая, № 23 в п. г. т. Крюково и № 3 в деревне Манушкино.

Работы являются профилактическими. Они никак не связаны с ремонтом и реконструкцией самих котельных и теплосетей. Профилактика объекта как правило занимает две недели, в то время как ремонт отдельных узлов и оборудования может длиться до конца ноября.

Одновременно продолжается опрессовка тепловых сетей. В настоящее время работы завершены на 30 километрах линий. Специалисты проверяют сети на надежность и при необходимости проводят локальный ремонт.

«В активной фазе подготовка к осенне-зимнему сезону наших многоквартирных домов. На объектах трудятся 5 бригад. Они проводят промывку системы и гидравлические испытания. Там, где необходимо производят замену запорной арматуры, задвижек и изоляции. Представители управляющей компании сообщили, что в общем списке есть порядка 150 домов, которым при подготовке к зиме будет уделено пристальное внимание, ввиду изношенности инженерных коммуникаций», — рассказал Михаил Собакин.

Для оптимизации работы глава округа дал поручение синхронизировать графики промывки и опрессовки, чтобы избежать повторных отключений горячего водоснабжения при возникшей необходимости. Все мероприятия выполняются в соответствии с установленным графиком. Согласно распоряжению Правительства Московской области, до 1 июля должно быть подготовлено 30% от планового показателя готовности к отопительному периоду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.