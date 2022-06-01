РИАМО - 1 июн. В Международный день защиты детей помощник президента России Владимир Мединский и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев приехали в Курскую область, где состоялась торжественная церемония открытия мемориала «Сынам полков» и новой экспозиции военно-исторического музея «Юные защитники Родины». Об этом сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в ЦФО.

Мемориал «Сынам полков» работы скульптора М. Баскакова открыт в сквере рядом с Курской областной библиотекой им. Н. Асеева. Он установлен Российским военно-историческим обществом по поручению президента России В.В.Путина в рамках национального проекта «Культура».

С предложением создать памятник «Сынам полка» в прошлом году на встрече с президентом выступил ветеран Великой Отечественной войны Н. Имчук. В июле 1941 года 11-летним ребенком он попал в концлагерь. В июне 1943-го после побега примкнул к партизанскому отряду, где выполнял роль связного. А в марте 1944 года 13-летнего юношу приняли в состав 328-го гвардейского минометного полка «Катюш» связным при командире батареи. Николай Константинович лично принял участие в открытии памятника.

«Выражаю благодарность президенту за создание памятника «Сынам полка». Не прошло и года после нашей встречи, как мы торжественно открываем потрясающий памятник. Точно таким и я был в 1941-м году. Сегодня радость переполняет меня: сюда будут приходить люди, дети, общаться и вдохновляться примером юных защитников Родины», - сказал Имчук.

Выступая перед участниками торжественной церемонии, И. Щеголев напомнил о важной задаче, которая стоит перед современным обществом.

«Такого памятника нет больше ни в Курской области, ни в ЦФО, ни в России, нигде в мире. Пока в других местах сносят памятники, мы их воздвигаем. Это значит, что у нас есть прошлое, настоящее и будущее. Дети войны, эти ребята, рано повзрослели, рано стали самостоятельными. Думая об этом, понимаешь: их правильно воспитывали. Эта задача стоит перед нашим обществом и сегодня - воспитать своих детей так, чтобы в трудную минуту они могли взять на себя ответственность, не побояться рискнуть жизнью ради спасения близких, своей семьи, своей малой Родины и своей Отчизны», - сказал Щеголев.

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Вместе с мемориалом «Сынам полков» была открыта обновленная экспозиция музея «Юные защитники Родины». Это единственный в России и на всем постсоветском пространстве музей, посвященный подвигу детей на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Одними из первых посетителей обновленной экспозиции стали дети с Юго-Востока Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

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