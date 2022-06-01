РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Глава Подольска Дмитрий Жариков поздравил сотрудников Подольского дома ребенка с юбилеем учреждения и вручил им награды.

Он отметил, что каждый ребенок должен воспитываться в ласке, заботе, тепле и доброте. Именно такую опеку над малышами, оставшимся без попечения родителей, из малообеспеченных и неблагополучных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также детей с врожденными аномалиями развития осуществляют сотрудники Подольского дома ребенка.

Ровно 80 лет назад, во время Великой Отечественной войны, первыми воспитанниками учреждения стали дети фронтовиков, оставшиеся без родителей.

«Сегодня сотрудников учреждения, людей с большим сердцем, наградили знаком отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» и медалями «За безупречную службу» 1 степени», – написал Жариков в своем Telegram-канале.

Главврач Мария Сартлян, которая возглавляет учреждение с 1997 года, удостоилась почетного знака «Добро и Милосердие». А малышам вручили необходимые для развития подарки.

В учреждении создали все необходимые условия для комфортного проживания, восстановительного лечения, воспитания, дошкольного образования.

Кабинеты специалистов и групповые помещения постоянно пополняются современным качественным оборудованием, различными развивающими и обучающими пособиями, игрушками.

Сотрудники учреждения – врачи, медсестры, воспитатели, психологи – становятся для своих воспитанников настоящими близкими людьми.

Благодаря их кропотливой работе в 2021 году 67% детей перешло на семейные формы устройства, 37% детей вернулись в родную семью. Со дня открытия в 2014 году отделения восстановительного лечения прошли курс реабилитации 776 детей.

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