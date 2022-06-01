РИАМО - 1 июн. На автодроме Moscow Raceway в Волоколамском округе 5 июня с 10:00 пройдет семейный велофестиваль Gran Fondo FEST. В рамках него организуют детские заезды, зоны отдыха, экстремальные и велосипедные активности, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Московской области.

Ключевая часть спортивной составляющей велофестиваля - традиционный заезд Gran Fondo Волоколамск, который подарит участникам уникальную возможность прокатиться по известной автотрассе Moscow Raceway.

Подготовлены 4 дистанции на выбор: 10, 30, 60 и 100 км.

Gran Fondo - это не только соревнования, но и здоровый вид outdoor-активности на живописных загородных трассах, свободных от автотранспорта. Локации из года в год подбирают с учетом комфорта участников: трассы расположены недалеко от городов, с максимально удобной логистикой, хорошей инфраструктурой и возможностью проведения досуга на выходные.

Начинающие велолюбители могут проехать по дистанции 10 км. Для юных спортсменов пройдет детский заезд Gran Fondo по трассе Moscow Raceway на дистанциях 8 или 12 км. К участию допускаются ребята с 6 до 17 лет.

Вход на фестиваль свободный.

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