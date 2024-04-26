Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе завершил деятельность

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою работу, он был открыт в январе 2021 года, сообщает ТАСС.

В азербайджанском информационном агентстве Репорт отметили, что в Агдамском районе, где располагался центр, прошла торжественная церемония. Ее организовали в министерстве обороны Азербайджана.

Участниками мероприятия стали первый заместитель министра обороны — начальник генштаба Вооруженных сил Азербайджана Керим Велиев.Также в церемонии приняли участие заместитель начальника Генштаба министерства обороны России Сергей Истраков, начальник Генштаба сухопутных войск Турции Левент Эргюн.

Центр был открыт в январе 2021 года. Замначальника Генштаба МО России Сергей Истраков отметил, что мониторинговый центр три года был примером успешного сотрудничества военных трех стран. Все задачи решали в дружеской обстановке совместными усилиями коллег из РФ и Турции.