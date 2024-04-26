10 юным жителям Щелкова вручили паспорта РФ в торжественной обстановке

сегодня в 15:19

Заместитель главы округа Щелково Дмитрий Толмачев вручил юным жителям муниципалитета их первые паспорта. В этот раз обладателями паспортов стали 6 парней и 4 девушки. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Щелкова.

Толмачев пожелал ребятам успехов и удачи во всех начинаниях.

«Ребята, перед вами открывается большой и ответственный путь. Желаем вам успехов и удачи во всех начинаниях!» — сказал замглавы округа.

Если юный гражданин РФ хочет получить паспорт в торжественной обстановке, то нужно об этом сообщить оператору при подаче документов в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.